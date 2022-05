Cremona passa il turno ma applausi alla Dinamo U19

(Di giovedì 26 maggio 2022) TagsGiovaniliAcademyGli uomini di coach Antonio Carlini onorano lo spareggio nazionale Under 19 disputando una solida Gara 2 ma la Vanoli Young stacca il biglietto per la finale nazionale Si ...

Advertising

CremonaOggi

...biglietto per la finale nazionale Si chiude tra gli applausi l'avventura della Dinamo Under 19 che al PalaSerradimigni disputa una solida Gara 2 dello spareggio nazionale contro Vanoli Young. ...... mercoledì 25 maggio, a Cella Dati, in provincia di. L'impianto, attivo già dal marzo ... Un cammino che sul territorio lombardoora attraverso l'alleanza con un altro soggetto dal forte ... Giornata senza tabacco, le iniziative dell'Asst Cremona TagsGiovaniliDinamo AcademyGli uomini di coach Antonio Carlini onorano lo spareggio nazionale Under 19 disputando una solida Gara 2 ma la Vanoli Young stacca il biglietto per la finale nazionale ...L’incremento rispetto al 2019 pari al 45% La permanenza passata da 2 a 4 giorni A livello provinciale la media è di tre. A settembre e ottobre incremento di arrivi ...