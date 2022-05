Come è morto Andy Fletcher dei Depeche Mode (Di giovedì 26 maggio 2022) Andy Fletcher dei Depeche Mode è morto. Apprendiamo della scomparsa del tastierista della band, oggi, giovedì 26 maggio. Aveva 60 anni. Andrew John Fletcher detto Fletch era molto apprezzato in tutto il mondo e noto per essere un eccellente musicista inglese, oltre ad un bravo manager. Oggi la notizia della scomparsa. Con un messaggio via Twitter, i Depeche Mode hanno comunicato ai fan di aver perso un pezzo del gruppo. Andy si è spento. “Siamo scioccati e molto tristi per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher”, il messaggio del gruppo. pic.twitter.com/RlB7QM6ckW— Depeche Mode ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)dei. Apprendiamo della scomparsa del tastierista della band, oggi, giovedì 26 maggio. Aveva 60 anni. Andrew Johndetto Fletch era molto apprezzato in tutto il mondo e noto per essere un eccellente musicista inglese, oltre ad un bravo manager. Oggi la notizia della scomparsa. Con un messaggio via Twitter, ihanno comunicato ai fan di aver perso un pezzo del gruppo.si è spento. “Siamo scioccati e molto tristi per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band“Fletch””, il messaggio del gruppo. pic.twitter.com/RlB7QM6ckW—...

