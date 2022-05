Aston Villa | ufficiale l’arrivo di Diego Carlos dal Siviglia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il club inglese di mister Gerrard ufficializza sulle proprie pagine socialdel difensoredalDopodi Boubacar Kamara a parametro zero dall’Olympique Marsiglia, l’annuncia l’acquisto dican confirm the club has reached an agreement with SeFC for the transfer offor an undisclosed fee.—(@AVFCOfficial) May 26, 2022 Non ancora comunicate, almeno nei social del club inglese, le cifre dell’operazione che ha portato il difensore classe 1993 brasiliano alla corte di Steven Gerrard. L'articolo proviene da ...