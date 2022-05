Ucraina: Kiev, '238 bambini uccisi e 433 feriti da inizio guerra' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sono 238 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 433 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.848 istituzioni educative, 173 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sono 238 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 433 i. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.848 istituzioni educative, 173 delle quali sono andate completamente distrutte.

