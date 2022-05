“Sul piatto 150 milioni”: Conte, primo super colpo e sgarbo all’Inter (Di mercoledì 25 maggio 2022) Antonio Conte dopo essersi assicurato la qualificazione alla prossima Champions si è garantito anche un gruzzoletto con cui insidiare l’Inter Nei movimenti di mercato della Serie A può esserci un intralcio tutto italiano ma impegnato all’estero. In modo particolare, a risentire negativamente della disponibilità economica con cui il suo club può agire sul calciomercato potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Antoniodopo essersi assicurato la qualificazione alla prossima Champions si è garantito anche un gruzzoletto con cui insidiare l’Inter Nei movimenti di mercato della Serie A può esserci un intralcio tutto italiano ma impegnato all’estero. In modo particolare, a risentire negativamente della disponibilità economica con cui il suo club può agire sul calciomercato potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : #Juventus-#Pogba, l’offerta messa sul piatto dai bianconeri: €7.5M + bonus per 3 anni ?????? ?? - mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - INYOUREYESZ4YN : -parlo da persona che ha problemi alimentare non basati sul fatto magari non so di voler essere magra o altro anzi… - SeravalleSergio : RT @Maruzzella8720: Così, quando la tua mano strizza l’emisfero del tagliato limone sul tuo piatto, un universo d’oro tu spargi, un giallo… - infoitsport : Juventus – Il club fa sul serio: Pogba sulla via del ritorno, cifre shock sul piatto -