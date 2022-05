Sparatoria in una scuola elementare in Texas, il video del presunto assassino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un diciottenne fa irruzione in una scuola elementare di Uvalde, in Texas e spara all'impazzata. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/24/news/usa spari in scuola elementare in Texas uomo barricato-4610676/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM5-S1-F">Bilancio: 21 morti di cui 19 bambini</a>. Il presidente Biden parla agli americani: 'Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa'. Il giovanissimo killer, che ha sparato alla nonna prima di entrare in azione, è stato ucciso dalla polizia. Appena compiuti 18 anni aveva comprato due fucili. In un video <a href="https://www.facebook.com/elsa.ruiz.16718979">pubblicato su Facebook da Elsa G Ruiz </a>potrebbe essere stato ripreso il ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un diciottenne fa irruzione in unadi Uvalde, ine spara all'impazzata. Bilancio: 21 morti di cui 19 bambini. Il presidente Biden parla agli americani: 'Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa'. Il giovanissimo killer, che ha sparato alla nonna prima di entrare in azione, è stato ucciso dalla polizia. Appena compiuti 18 anni aveva comprato due fucili. In unpubblicato su Facebook da Elsa G Ruiz potrebbe essere stato ripreso il ...

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - giolovegary : RT @StorieASpicchi: Ieri mattina, in una scuola elementare di Uvalde, Texas, 19 bambini e un’insegnante sono stati uccisi in una sparatoria… - friggio1983 : RT @StorieASpicchi: Ieri mattina, in una scuola elementare di Uvalde, Texas, 19 bambini e un’insegnante sono stati uccisi in una sparatoria… -