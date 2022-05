Salute delle donne e inclusione scolastica: “L8 tutto l’anno” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salute delle donne e inclusione scolastica, prosegue il progetto “L8 tutto l’anno” – Sostegno a Dwona Initiative: campagna contro la stigmatizzazione delle mestruazioni quale fattore d’impurità, con distribuzione set assorbenti lavabili riutilizzabili e materiale igienico, per sostenere le ragazze nel completare i propri studi senza assenze forzate Dopo le campagne di informazione sulle mutilazioni genitali femminili (FGM), attraverso articoli di sensibilizzazione e podcast realizzati da MyVoice Podcast, The Thinking Watermill Society, insieme ad Agorà Pharma, informa un loro comunicato – si impegna a favore delle ragazze delle realtà rurali del nord dell’Uganda che, in mancanza di un’educazione sessuale specifica e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022), prosegue il progetto “L8” – Sostegno a Dwona Initiative: campagna contro la stigmatizzazionemestruazioni quale fattore d’impurità, con distribuzione set assorbenti lavabili riutilizzabili e materiale igienico, per sostenere le ragazze nel completare i propri studi senza assenze forzate Dopo le campagne di informazione sulle mutilazioni genitali femminili (FGM), attraverso articoli di sensibilizzazione e podcast realizzati da MyVoice Podcast, The Thinking Watermill Society, insieme ad Agorà Pharma, informa un loro comunicato – si impegna a favoreragazzerealtà rurali del nord dell’Uganda che, in mancanza di un’educazione sessuale specifica e ...

