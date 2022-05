Ruby ter, pm Milano: “Condannare Silvio Berlusconi a 6 anni” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Chiesti 5 anni per Karima, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. In tutto 28 le richieste di condanna dell’accusa Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Chiesti 5per Karima, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. In tutto 28 le richieste di condanna dell’accusa

fattoquotidiano : Ruby ter, la procura chiede 6 anni per Silvio Berlusconi e per 5 per Karima “Ruby” El Mahroug - repubblica : Ruby Ter, oggi le richieste di condanna per Berlusconi. Il pm: 'Alle ragazze 2.500 euro al mese e una casa per il l… - eziomauro : Ruby Ter, il pm: 'Karima come la moglie di Mario Chiesa. Alle ragazze 2.500 euro al mese e una casa per il loro sil… - marcoduemila : RT @Agenzia_Ansa: Processo Ruby ter, i pm di Milano chiedono una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruz… - milanonewsgaia : “Ruby ter”, chiesti sei anni per Silvio Berlusconi. Cinque anni per Karima El Mahroug -