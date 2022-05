Reddito di cittadinanza al capolinea? Renzi e il referendum per abolirlo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 28 gennaio del 2019 venne istituito con il Decreto Legge n°4, il Reddito di cittadinanza: una forma condizionata e non individuale di Reddito minimo garantito. Introdotto dal Governo Conte I, tale misura, in questi 3 anni di vita, ha subito numerose modifiche, critiche e tavolta scandali da individui che lo percepivano impropriamente. Recentemente c’è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 28 gennaio del 2019 venne istituito con il Decreto Legge n°4, ildi: una forma condizionata e non individuale diminimo garantito. Introdotto dal Governo Conte I, tale misura, in questi 3 anni di vita, ha subito numerose modifiche, critiche e tavolta scandali da individui che lo percepivano impropriamente. Recentemente c’è L'articolo

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - elio_vito : Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma u… - fattoquotidiano : Renzi rilancia il referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Così, quando lo perde, si ritira di nuovo dall… - Luigi43240087 : @matteosalvinimi Togliere prima possibile il reddito di cittadinanza, nessuno più cerca o accetta un lavoro - ferne1908 : RT @Bastiiddio: @sscaramelli @ItaliaViva @matteorenzi E anche stavolta, vi siete giocati una delle mille facce ?? -