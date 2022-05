Modello ISEE a rischio pagamento già dal mese prossimo | cosa succede

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilpotrebbe non essere più gratis già dal. La notizia non è ancora confermata ma il problema esiste ed è reale. L’allarme è stato lanciato dalla Consulta dei CAF. Il motivo è molto semplice: la richiesta del documento è in forte aumento da parte delle famiglie italiane per via delle nuove regole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

IrisBlue2021 : @maurop55303472 @Crudeli45198835 @BelpietroTweet Un proprietario di casa difficilmente agli occhi dello stato è pov… - ScikingFS : @GMagaglio @msgelmini @Antonio_Tajani @massimobitonci @fabiorampelli @rubinato Io onestamente preferirei un modello… - dicesaremassimo : RT @CgilCaafPuglia: ? Devi presentare il modello 730/2022? Non ti preoccupare, ci siamo noi. Fissa subito un appuntamento! ?? Devi presentar… - CgilCaafPuglia : ? Devi presentare il modello 730/2022? Non ti preoccupare, ci siamo noi. Fissa subito un appuntamento! ?? Devi prese… -

Si tratta di agevolazioni alle quali si può accedere anche senza presentare alcun, in quanto indipendenti dal reddito del nucleo familiare richiedente. La misura in questione è volta a ...Come sappiamo i Caf (i centri di assistenza fiscale) attualmente non fanno pagare il servizio per la compilazione della DSU che permette, poi, agli assistiti, di ottenere il, documento ...Già a fine febbraio, dalla Consulta dei CAF era stato lanciato un vero e proprio allarme. Perché l’ISEE potrebbe diventare a pagamento. In tutti i CAF, in base alla normativa vigente, l’assistenza per ...Spiegazione simile alla Cisl, anche in questo caso si attendono ulteriori disposizioni a livello nazionale. Per le famiglie diviene inutile precipitarsi ai Caf per evitare di farsi compilare l’Isee in ...