Missili e fosse comuni | continua l' offensiva nel Donbass

L'offensiva nel Donbass continua. La guerra in Ucraina è al novantunesimo giorno: si combatte in particolare a Severodonetsk mentre un attacco è stato registrato anche a Zaporizhzhia. A Severodonetsk la situazione è ancora molto difficile. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, in quella direzione i russi «stanno conducendo un'offensiva» e «i combattimenti continuano». Nelle scorse ore lo Stato maggiore ucraino aveva lanciato un altro allarme: nella direzione di Zaporizhzhia, i russi «stanno rafforzando gruppi di truppe per riprendere le operazioni offensive in direzione di Vasylivka - Kamyanske». E proprio a Zaporizhzhia sono state avvertite diverse esplosioni dopo che nella notte era scattato l'allarme antiaereo. In base a quanto riportato da Kyiv Independent, che cita ...

