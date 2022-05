Meghan Markle, il padre Thomas ricoverato d’urgenza in California per un ictus (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una brutta notizia per Meghan Markle: il padre, Thomas, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Chula Vista, in California. L’uomo si sarebbe sentito male nella sua casa in Messico: vive infatti a Rosarito, a poca distanza dalla California, dove è stato portato in ambulanza, con la maschera d’ossigeno, a causa di un malore, probabilmente un ictus. Le sue condizioni sono gravi, anche se stabili: Thomas Markle, infatti, è paralizzato e non riesce a parlare. Già da tempo le sue condizioni di salute preoccupavano, in particolare la sua pressione sanguigna e la sua situazione cardiaca. Nonostante questo, però, l’uomo si sentiva bene: tanto da avere in programma un viaggio nel Regno Unito, per visitare ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una brutta notizia per: il, è statoall’ospedale di Chula Vista, in. L’uomo si sarebbe sentito male nella sua casa in Messico: vive infatti a Rosarito, a poca distanza dalla, dove è stato portato in ambulanza, con la maschera d’ossigeno, a causa di un malore, probabilmente un. Le sue condizioni sono gravi, anche se stabili:, infatti, è paralizzato e non riesce a parlare. Già da tempo le sue condizioni di salute preoccupavano, in particolare la sua pressione sanguigna e la sua situazione cardiaca. Nonostante questo, però, l’uomo si sentiva bene: tanto da avere in programma un viaggio nel Regno Unito, per visitare ...

Advertising

redazionerumors : Shock per Meghan Markle: suo padre Thomas ha perso l’uso della parola Leggi l'articolo completo su… - VanityFairIt : Il settantasettenne, colto da un malore nella sua casa in Messico, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale del… - infoitcultura : Meghan Markle: il padre Thomas ricoverato d’urgenza in ospedale per un ictus - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Meghan Markle, il padre Thomas trasportato d’urgenza in ospedale - infoitcultura : Sospetto ictus per il padre di Meghan Markle ricoverato d'urgenza -