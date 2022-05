Maserati MC20 Cielo | i segreti della super spider col tetto magico di vetro

Advertising

LaNotifica : Nuova MC20 Cielo, la super sportiva Maserati diventa spyder - vivereitalia : Nuova MC20 Cielo, la super sportiva Maserati diventa spyder - fabiocavagnera : RT @motorionline: Eccola! È stata ufficialmente presentata la nuova #MaseratiMC20Cielo, versione cabrio della sportiva che già ben conoscev… - messina_oggi : Nuova MC20 Cielo, la super sportiva Maserati diventa spyderMODENA (ITALPRESS) - La super sportiva MC20 adesso è anc… - Tele_Nicosia : Nuova MC20 Cielo, la super sportiva Maserati diventa spyder -

Cielo , la versione spider della supersportiva del Tridente (qui la prova di QN Motori ) si stacca dal gruppo. Unica , anche tra le supercar. Originale con il plus del tetto elettro - ...Cielo (2022) 53 Trasparenze. Il protagonista indiscusso dellaCielo è il tetto di vetro elettrocromatico, progettato in collaborazione con Webasto, che diventa trasparente ...Svelata la versione a cielo aperto della supersportiva del Tridente, equipaggiata con un tetto elettrocromato che si apre in 12 secondi ...Il nuovo oggetto del desiderio per chi ama le Maserati si chiama MC20 Cielo ed è la versione spider dell’omonima supersportiva modenese. Già il suo nome è tutto un programma: “MC è l’acronimo di Maser ...