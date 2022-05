“Lightyear – La vera storia di Buzz”: cameo per Charles Leclerc e Carlos Sainz (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il film si basa sull’iconico personaggio di Toy Story Lightyear – La vera storia di Buzz, è la pellicola che racconta le origini del leggendario Space Ranger iconico personaggio di Toy Story. I piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati coinvolti per interpretare un cameo rispettivamente nella versione italiana e spagnola del nuovo film Disney e Pixar. La pellicola è diretta da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman: Lightyear – La vera storia di Buzz arriverà il 15 giugno nelle sale italiane. SINOSSI Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il film si basa sull’iconico personaggio di Toy Story– Ladi, è la pellicola che racconta le origini del leggendario Space Ranger iconico personaggio di Toy Story. I piloti della Scuderia Ferrarisono stati coinvolti per interpretare unrispettivamente nella versione italiana e spagnola del nuovo film Disney e Pixar. La pellicola è diretta da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman:– Ladiarriverà il 15 giugno nelle sale italiane. SINOSSI– Ladiracconta le origini di...

