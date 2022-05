Le cose da sapere sul bonus auto e moto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governo ha pubblicato i chiarimenti sui fondi per sostenere l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Oltre a non porre limiti al numero di mezzi, la nuove indicazioni confermano senza esplicitarla l’apertura delle agevolazioni alle partite Iva Leggi su wired (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governo ha pubblicato i chiarimenti sui fondi per sostenere l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Oltre a non porre limiti al numero di mezzi, la nuove indicazioni confermano senza esplicitarla l’apertura delle agevolazioni alle partite Iva

Advertising

giovannizagni : RT @carlo_canepa: ?? A @PagellaPolitica lanciamo una nuova newsletter: si chiama “I soldi dell’Europa”, arriva ogni due settimane, il lunedì… - angelicaaoox : è preoccupante il fatto che io non abbia nemmeno un minimo di ansia per gli esami? ovviamente punto ad andare bene… - Mogebiliteares : @ADMAIORASEMPER_ Ti assicuro che questo genere di cose da tanto fastidio anche a me. È da poco che sto su questo so… - closetme56 : RT @___likedaylight: questo signore vuole sapere come stanno le cose tra b e J e non è neanche finito in convento. Cos'è che ha sacrificato… - ___likedaylight : questo signore vuole sapere come stanno le cose tra b e J e non è neanche finito in convento. Cos'è che ha sacrific… -