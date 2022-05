Isola dei famosi 2022: arriva anche Soleil Sorge (ma non starà esagerando?) (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'influencer, dopo l'esperienza al Gf Vip e alla Pupa e il Secchione Show, sbarcherà (di nuovo) in Honduras come naufraga: ma era necessario? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'influencer, dopo l'esperienza al Gf Vip e alla Pupa e il Secchione Show, sbarcherà (di nuovo) in Honduras come naufraga: ma era necessario?

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tanti auguri Carmen, regina dei proverbi rivisitati e degli aforismi sbagliati ???? #Isola - IsolaDeiFamosi : L’arrivo di Gennaro su Playa Sgamadissima sembra apprezzato soprattutto da Fabrizia. Come procederà la convivenza d… - endlessorge : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge e Vera Gemma in viaggio verso L’Isola dei Famosi, il rumor di cui tutti parlano - LiberoMagazine_ : Tanti ritiri all'#isola su @Canale5Tv, ma sono in arrivo le nuove naufraghe #veragemma e #soleilstasi! - Saverio31246736 : @uolller @PaolaTavernaM5S Vattene a fanculo (come dicevate agli altri), o all'Isola dei famosi, ma non fate più pol… -