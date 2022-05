Il successo di Cillian Murphy prima e dopo “Peaky Blinders”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Difficile dimenticare uno sguardo come quello di, soprattutto. L’attore, artista a tutto tondo, ha manifestato il suo interesse nei confronti dell’arte sin da bambino. La carriera dideve molto al suo ruolo da protagonista in, acclamata serie TV distribuita in Italia da Netflix che a breve terminerà con la sesta stagione. Ma, in principio, aveva un sogno nel cassetto e l’ha inseguito sin dalla tenera età.voleva essere un musicista, per cui ha fondato una band dove suonava il basso e cantava. Poco, si è avvicinato anche al teatro ed è così che ha avuto inizio la sua storia d’amore con il mondo dello ...