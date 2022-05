Advertising

napolista : Il questore di La Spezia: «C’erano già vecchi dissapori tra le tifoserie di cui la polizia era conoscenza» «Il dis… -

"Il cordone di sicurezza steso dalle forze dell'ordine ha funzionato" evidenzia il. "Mi ...ai bambini della scuola calcio scesi in campo per festeggiare la salvezza in serie A dello...All'evento commemorativo era presente il prefetto di Livorno Maria Luisa Inversini, il... TAGS deportati lapoliziotti targa CONDIVIDI Facebook Twitter redazionespeziaSu Il Secolo. «Il dispositivo di sicurezza ha evitato conseguenze peggiori». Un investigatore, «le ruggini risalgono alla Supercoppa di Serie C del 2006».Passino le aste di bandiera (dall’interno cavo) usate a mo’ di sciabola: sono ammesse anche se c’è il rischio di usi impropri. Ma come è stato possibile l’ingresso occulto in campo di materiale pirote ...