Il Porto e Napoli: riaprire le porte della città al suo mare non basta, serve un piano strategico unitario (Di mercoledì 25 maggio 2022) di Achille Flora “Il mare non bagna Napoli” è il titolo di un famoso libro della Ortese, che sintetizza il rapPorto tra Napoli e il suo mare, fatto di muri e separazioni rigide che ne hanno reso complicata anche la semplice balneazione, tra spiagge privatizzate di parchi e ville degradanti verso il mare. Non è, però, solo un problema di balneazione. La posizione di Napoli e del Mezzogiorno nel Mediterraneo, rappresenta un potenziale fattore di sviluppo, per il ruolo strategico che i porti meridionali potrebbero giocare in quest’area, sia intercettando i flussi commerciali che attraversano il mare Nostrum, proponendosi come un Hub d’interscambio, sia per le relazioni che si potrebbero instaurare tra i nostri sistemi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) di Achille Flora “Ilnon bagna” è il titolo di un famoso libroOrtese, che sintetizza il raptrae il suo, fatto di muri e separazioni rigide che ne hanno reso complicata anche la semplice balneazione, tra spiagge privatizzate di parchi e ville degradanti verso il. Non è, però, solo un problema di balneazione. La posizione die del Mezzogiorno nel Mediterraneo, rappresenta un potenziale fattore di sviluppo, per il ruoloche i porti meridionali potrebbero giocare in quest’area, sia intercettando i flussi commerciali che attraversano ilNostrum, proponendosi come un Hub d’interscambio, sia per le relazioni che si potrebbero instaurare tra i nostri sistemi ...

