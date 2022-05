Giro, Fortunato: 'Ci riproverò venerdì e sabato' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lorenzo Fortunato Lavarone, 25 maggio 2022 - Sedicesimo posto nella diciassettesima tappa per Lorenzo Fortunato staccato di circa cinque minuti dal vincitore Buitrago e di circa tre dalla maglia rosa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) LorenzoLavarone, 25 maggio 2022 - Sedicesimo posto nella diciassettesima tappa per Lorenzostaccato di circa cinque minuti dal vincitore Buitrago e di circa tre dalla maglia rosa ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Mi sento ancora un corridore, ogni giorno sorrido alla vita perché siamo solo di passaggio. Io sono fortunato ad e… - Delio92 : I primi 2 della generale sorprendono #landa che perde 6' arrivando 10° ma sale 3° nella generale a 1'05' perché… - 53x11Podcast : Last man standing @kluge_roger Oggi Zana prima di @covililuca97 Never give up @JooAlmeida98 con Fortunato sullo sfo… - netos6 : RT @Eurosport_IT: 'Mi sento ancora un corridore, ogni giorno sorrido alla vita perché siamo solo di passaggio. Io sono fortunato ad essere… - Simone42397782 : @STEFANO20368041 @simonesalvador Indubbiamente nel futuro quantomeno a breve termine la situazione non è rosea, bis… -