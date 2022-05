Gb | durissimo atto d' accusa sui party durante il lockdown di Johnson che tira dritto | ' Non mi dimetto'

Advertising

kindlysavage : RT @mariosalis: Si è dimesso il consigliere presso la missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev: la lettera è un atto di… - mariosalis : RT @ilriformista: Si è dimesso il consigliere presso la missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev: la lettera è un atto d… - mariosalis : Si è dimesso il consigliere presso la missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev: la lettera è un… - blek57 : @FlavioPozza È vero, in questi ultimi due anni la mia precedentemente sacrale considerazione verso la scienza e chi… - giomo2 : RT @ilriformista: Si è dimesso il consigliere presso la missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev: la lettera è un atto d… -

il Resto del Carlino

'Ho imparato la lezione. Mi assumo la piena responsabilità per ciò che è accaduto', dice il primo ministro sotto attacco per la pubblicazione del rapporto Gray sulle feste illegali a Downing Streetil presidente del Civico consesso, Carmine Palmiero : "Quando il Consiglio comunale boccia un provvedimento, boccia di rimando anche l'amministrazione e chi di dovere deve prenderedi ... Il Mesola non vuole fermarsi più "Vinciamo anche l’ultimo atto" "Ho imparato la lezione. Mi assumo la piena responsabilità per ciò che è accaduto", dice il primo ministro sotto attacco per la pubblicazione del rapporto Gray sulle feste illegali a Downing Street ...Aversa (Caserta) - Maggioranza battuta sulla riduzione del suolo da cedere all’università in comodato in via della Repubblica. Così si torna a parlare di ...