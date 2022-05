Fedez, cos’è successo di particolare dopo la scoperta della malattia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fedez ha raccontato di recente cos’è successo dopo la scoperta della malattia. Qualche giorno fa Fedez insieme a J-ax avevano annunciato sui social di essere impegnati in un progetto ma senza dare ulteriori informazioni e quindi scatenando la curiosità dei follower. La notizia ha subito avuto un forte sviluppo perchè non solo ha provato che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha raccontato di recentela. Qualche giorno fainsieme a J-ax avevano annunciato sui social di essere impegnati in un progetto ma senza dare ulteriori informazioni e quindi scatenando la curiosità dei follower. La notizia ha subito avuto un forte sviluppo perchè non solo ha provato che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

2ndAmandaCavv : Puntata muschio selvaggio con Bolle... fedez... aiuto... “cos’è il giubileo?”... ?????? - fuckallofyou02 : comunque #tananai parte dall’essere sconosciuto a far parte dell’esclusivo gruppo dei #ferragnez per non contare ch… - TuttoSuMilano : Fedez e J-Ax insieme per Love Mi: cos'è il #concerto benefico a #Milano il 28 giugno - infoitcultura : Fedez e J-Ax insieme per Love Mi: cos'è il concerto benefico a Milano il 28 giugno - _mtryoshka : Mark in Italia con fedez, mgk anche in Italia per il matrimonio di Travis, cos'è questa una blink182 reunion?? -