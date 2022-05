Elisabetta Gregoraci torna sul palco di “Battiti Live”: dove e quando vederla in tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Elisabetta Gregoraci tornerà prestissimo in tv. Per la gioia di tutti i suoi fan la conduttrice sarà nuovamente al timone di Battiti Live, il programma musicale di successo in collaborazione con Radio Norba e Cornetto per la sesta volta di fila, insieme ad Alan Palmieri, da molti anni ormai suo compagno d’avventura. Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live Che sarebbe tornata presto in tv Elisabetta Gregoraci l’aveva promesso e c’è da dire che ha mantenuto la parola data: la conduttrice infatti salirà prestissimo su un palco che negli anni le ha regalato tante soddisfazioni e che non ha mai smesso di farle provare grandi emozioni. Stiamo parlando ovviamente ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 maggio 2022)tornerà prestissimo in tv. Per la gioia di tutti i suoi fan la conduttrice sarà nuovamente al timone di, il programma musicale di successo in collaborazione con Radio Norba e Cornetto per la sesta volta di fila, insieme ad Alan Palmieri, da molti anni ormai suo compagno d’avventura.conChe sarebbeta presto in tvl’aveva promesso e c’è da dire che ha mantenuto la parola data: la conduttrice infatti salirà prestissimo su unche negli anni le ha regalato tante soddisfazioni e che non ha mai smesso di farle provare grandi emozioni. Stiamo parlando ovviamente ...

Advertising

IlContiAndrea : #BattitiLive torna in tour tra Bari, Gallipoli e Trani. Alla conduzione - in prima serata- su Italia1 confermati Al… - rossoacqua : RT @IlContiAndrea: #BattitiLive torna in tour tra Bari, Gallipoli e Trani. Alla conduzione - in prima serata- su Italia1 confermati Alan Pa… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live: arriva la conferma ufficiale - tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live: arriva la conferma ufficiale #BattitiLive #ElisabettaGregoracci… - lifestyleblogit : Torna Battiti Live: l'edizione 2022 torna in tour con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci - -