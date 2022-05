Draghi: “Italia sia guida Ue per contrasto a mafie” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al convegno su finanza e lotta alla mafia organizzato dalla Dia a Milano. “Siamo all’avanguardia nella legislazione antimafia e nella protezione dei testimoni e dei loro familiari, uno strumento fondamentale per la giustizia sin dai tempi del maxiprocesso – ha ricordato Draghi -. Lo ha riconosciuto il primo ministro olandese Mark Rutte in una sua recente visita a Roma, quando ha annunciato che i ministri olandesi verranno in Italia per imparare dai nostri esperti. L’esperienza accumulata in tre decenni di lotta alle mafie ci ha dotato di strumenti sofisticati, dalle applicazioni più varie”, ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’può e deve avere un ruoloa livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento al convegno su finanza e lotta alla mafia organizzato dalla Dia a Milano. “Siamo all’avanguardia nella legislazione antimafia e nella protezione dei testimoni e dei loro familiari, uno strumento fondamentale per la giustizia sin dai tempi del maxiprocesso – ha ricordato-. Lo ha riconosciuto il primo ministro olandese Mark Rutte in una sua recente visita a Roma, quando ha annunciato che i ministri olandesi verranno inper imparare dai nostri esperti. L’esperienza accumulata in tre decenni di lotta alleci ha dotato di strumenti sofisticati, dalle applicazioni più varie”, ha ...

