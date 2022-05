Dall’Olanda | “Tutto fatto per Gravenberch al Bayern Monaco”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilcontinua a guardare al futuro sul mercato e, dopo Mazraoui, ancora una volta, i bavaresi vanno a bussare in casa Ajax. Secondo quanto riportato dai media olandesi, sarebbeper Ryan, 20enne centrocampista olandese in scadenza nel 2023. Il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale da 10 milioni di euro lordi a stagione mentre i Lancieri incasseranno 19 milioni più 5,5 di bonus, oltre a garantirsi il 7,5% di un’eventuale rivendita futura. SportFace.

