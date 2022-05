Conference League, ufficio di collocamento per squadre deluse o incubatore di favole? (Di mercoledì 25 maggio 2022) La domanda aspetta una risposta da quasi undici mesi. Perché niente riesce a essere smentito più clamorosamente delle previsioni degli esperti. L’interrogativo è abbastanza semplice: la prima edizione della Uefa Conference League è stata davvero così triste come si temeva? Quattrocentoventi partite non sono bastate a elaborare un responso univoco. Perché la nuova competizione continentale ha confermato tutte le criticità che erano state sottolineate prima del suo fischio di inizio, lo scorso luglio. Ma ha anche mostrato qualche (raro) spunto interessante. La scelta di giocare in concomitanza con l’Europa League ha finito per cannibalizzare la già scarsa visibilità su cui potevano contare i club impegnati in Conference. La linea di confine fra le due coppe è diventata labile e sfumata, a volte praticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) La domanda aspetta una risposta da quasi undici mesi. Perché niente riesce a essere smentito più clamorosamente delle previsioni degli esperti. L’interrogativo è abbastanza semplice: la prima edizione della Uefaè stata davvero così triste come si temeva? Quattrocentoventi partite non sono bastate a elaborare un responso univoco. Perché la nuova competizione continentale ha confermato tutte le criticità che erano state sottolineate prima del suo fischio di inizio, lo scorso luglio. Ma ha anche mostrato qualche (raro) spunto interessante. La scelta di giocare in concomitanza con l’Europaha finito per cannibalizzare la già scarsa visibilità su cui potevano contare i club impegnati in. La linea di confine fra le due coppe è diventata labile e sfumata, a volte praticamente ...

