Conference | Friedkin | convinto che Roma possa crescere ancora

Advertising

sportface2016 : #RomaFeyenoord, #Friedkin: “Grande gioia partecipare ad una finale” - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Dan Friedkin: 'Siamo convinti che il club possa crescere ancora' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Dan Friedkin: 'Siamo convinti che il club possa crescere ancora' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Dan Friedkin: 'Siamo convinti che il club possa crescere ancora' - apetrazzuolo : CONFERENCE LEAGUE - Roma, Dan Friedkin: 'Siamo convinti che il club possa crescere ancora' -

ha fatto la sua dichiarazione dopo essere stato invitato sul palco, come del resto ha fatto il suo omologo presidente del Feyenoord, Toon van Bodegom. Alla cena, dove il presidente dell'Uefa ...La Roma sarà presto ai massimi livelli" Il presidente della Roma Danha partecipato alla ... cancelli aperti alle 18.30 A Roma c'è tanta attesa per la finale diLeague. Oltre ...Ore 14:44 - L'ottimismo di Dan Friedkin «È una grande gioia partecipare a una finale. Uno è il portiere del Liverpool Alisson, ex numero uno giallorosso che a Sky ha dichiarato: «Per la Conference son ...In occasione della cena di Gala dell’Uefa a Tirana, sede della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, ha preso la parola Dan Friedkin, patron dei giallorossi: “Partecipare ad una finale è ...