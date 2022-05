Ardea, incendio in via Laurentina: paura per case e capannoni (FOTO) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti di paura questo pomeriggio ad Ardea a seguito di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle 12.30, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la protezione civile. Leggi anche: Roma, devastante incendio in un appartamento: 76enne morto carbonizzato incendio di sterpaglie in via Laurentina: cosa è successo Come anticipato le fiamme sono divampate lungo via Laurentina e precisamente all’altezza delle Salzare. A bruciare per lo più sterpaglie. Il fuoco è stato alimentato dal vento che in poco tempo ha fatto sì che le fiamme si estendessero pericolosamente alle abitazioni e ai limitrofi capannoni industriali. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Momenti diquesto pomeriggio ada seguito di un. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle 12.30, per domare l’e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la protezione civile. Leggi anche: Roma, devastantein un appartamento: 76enne morto carbonizzatodi sterpaglie in via: cosa è successo Come anticipato le fiamme sono divampate lungo viae precisamente all’altezza delle Salzare. A bruciare per lo più sterpaglie. Il fuoco è stato alimentato dal vento che in poco tempo ha fatto sì che le fiamme si estendessero pericolosamente alle abitazioni e ai limitrofiindustriali. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del ...

