Advertising

fisco24_info : Aldi cresce in Italia, punta a 150 negozi nel 2022: Azienda celebra i 4 anni nel Paese, focus sul Nord Italia -

Agenzia ANSA

... durante un incontro con la stampa nel centro logistico di Landriano (Pavia), che ha aperto le porte in occasione della celebrazione dei quattro anni in Italia del gruppo, che fa parte diSud, ...il business di Innovation Hub Studio : la creative agency, specializzata in servizi di ... Alcott , Bauli ,e l'azienda dolciaria Chupa Chups in collaborazione con La Casa De Papel . Inoltre,... Aldi cresce in Italia, punta a 150 negozi nel 2022 - Lombardia Prosegue il piano di sviluppo di Aldi in Italia che punta a raggiungere i 150 negozi entro la fine del 2022 confermando una media di 30 nuove aperture complessive all'anno. (ANSA) ...