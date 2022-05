Zelensky | prossime settimane difficili | ma dobbiamo combattere

(Di martedì 24 maggio 2022) Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che "ledi guerra saranno" e che "non c'è altra alternativa che". Ha inoltre ...

lanf64 : #Zelensky: 'Le prossime settimane difficili, possiamo solo combattere'. Lo ripeto per l'ennesima volta: L'occident… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nel suo consueto discorso notturno il presidente ucraino continua a chiedere armi e sostegno militare all’Occidente, e spiega:… - cagliarilivemag : Zelensky “Le prossime settimane di guerra saranno difficili” - ISgalambro : RT @fanpage: Nel suo consueto discorso notturno il presidente ucraino continua a chiedere armi e sostegno militare all’Occidente, e spiega:… - fanpage : Nel suo consueto discorso notturno il presidente ucraino continua a chiedere armi e sostegno militare all’Occidente… -

Arriva anche un messaggio dal presidente ucraino:' Lesettimane saranno difficili per le truppe ucraine mentre gli invasori russi stanno cercando di rafforzare la loro presenza nei ...Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che "lesettimane di guerra saranno difficili" e che "non c'è altra alternativa che combattere". Ha inoltre ricordato che l'Ucraina ha subito "più di 3.000 attacchi ...Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che un eventuale incontro sulla fine della guerra si terrà solo con Putin. Il presidente ha detto: “nessuna decisione viene presa senza di lui [Putin]. E do ...Roma, 24 mag. (askanews) - Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che 'le prossime settimane di ...