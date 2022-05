Uomini e Donne, è ufficiale: finisce tutto! La decisione di Mediaset (Di martedì 24 maggio 2022) Arriva la decisione ufficiale della rete riguardo a Uomini e Donne, uno dei programmi più amati ed apprezzati del mondo Mediaset Ascolti sempre altissimi ed interazioni sui social continue. Uomini e Donne resta uno dei contenitori televisivi, nell’area dei talk show ‘romantici’, più seguiti della televisione italiana per i mille intrecci che si creano ad L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Arriva ladella rete riguardo a, uno dei programmi più amati ed apprezzati del mondoAscolti sempre altissimi ed interazioni sui social continue.resta uno dei contenitori televisivi, nell’area dei talk show ‘romantici’, più seguiti della televisione italiana per i mille intrecci che si creano ad L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - AlexBazzaro : Immagino già taluni colleghi alleati quando dovranno abiurare Draghi tessendo le lodi dei leader della coalizione p… - devrijw1s : men want to be oppressed so bad a loro non interessa nulla della molestia subita da Riccardo, loro vogliono soltant… - baneatlas : RT @crisonvenus: Gli uomini indignati sotto questo tweet ( sarcastico ) in cui li si ripaga con la stessa moneta. ' C'è un video dove si ve… -