Traffico Roma del 24-05-2022 ore 07:30 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e Traffico Traffico indicato sostenuto da Talora con le prime code registrante sulle consonanti entrata verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la Storta la Giustiniana e dall’albero al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code tra La Rustica e la Nomentana in direzione quindi Salaria ci sono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente dal raccordo la tangenziale Tra Torrenova e il raccordo entrambi i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eindicato sostenuto da Talora con le prime code registrante sulle consonanti entrata verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la Storta la Giustiniana e dall’albero al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code tra La Rustica e la Nomentana in direzione quindi Salaria ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente dal raccordo la tangenziale Tra Torrenova e il raccordo entrambi i ...

Advertising

VAIstradeanas : 07:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:41 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? code tra Raccordo Anulare e Tangenziale Est in direzione di quest'ultima #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Dalle 9 alle 14, manifestazione a piazza Santi Apostoli. Annunciata la partecipazione di mil… - Ftbis1 : In questo periodo, all’uscita dal lavoro, finestrini aperti a metà, poco traffico, musica a palla, i profumi di Rom… -