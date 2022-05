(Di martedì 24 maggio 2022) Simonesarà l'allenatore dell'Inter anche per il prossimo anno, almeno. Non che ci fossero dubbi, ma ulteriori conferme arrivano dal diretto interessato, pizzicato da Valerio Staffelli di ...

Advertising

cmdotcom : Tapiro d'Oro a #Inzaghi: 'Rimango sicuramente all'#Inter. #Scudetto? Complimenti ai miei giocatori'… - CalcioNews24 : #Inter, #Inzaghi premiato col Tapiro d'Oro - sportli26181512 : Tapiro d'Oro a Inzaghi: 'È andata male, ma resto'. Perisic, diagnosi confermata: Tapiro d'Oro a Inzaghi: 'Corsa scu… - imgiovannim : RT @marifcinter: Tapiro d’oro a Inzaghi: “Purtroppo la corsa scudetto è andata male ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocator… - jhoan_gr : RT @marifcinter: Tapiro d’oro a Inzaghi: “Purtroppo la corsa scudetto è andata male ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocator… -

I postumi Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia , si vedrà Staffelli consegnare ild'all'allenatore dell'Inter per lo scudetto finito nelle mani dei cugini milanisti. È il ...Striscia la Notizia:d'per Simone Inzaghi 'Resto all'Inter' . Dopo il sogno scudetto svanito per mano del Milan, Valerio Staffelli consegna al ct nerazzurro, che accetta con grande ironia, il trofeo del tg ...Striscia la Notizia: tapiro d'oro per Simone Inzaghi «Resto all'Inter». Dopo il sogno scudetto svanito per mano del Milan, Valerio Staffelli consegna al ct nerazzurro, ...Questa sera Striscia La Notizia manderà in onda un servizio in cui verrà consegnato Il Tapiro d’Oro al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. “Purtroppo la corsa Scudetto è andata male – ha dichiarato ...