Strage di Capaci, perché la perquisizione a Report non è un attentato all'informazione (Di martedì 24 maggio 2022) Questa mattina la procura di Caltanissetta ha fatto eseguire una serie di perquisizioni nella redazione della trasmissione Report e nell'abitazione del giornalista Paolo Mondani. La notizia è stata resa nota su Facebook da Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione. Le perquisizioni fanno seguito alla messa in onda, ieri sera, di uno speciale di Report dedicato alla Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta. Nell'inchiesta si ipotizza la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell'attentato di Capaci, e dunque una collaborazione fra terrorismo nero e boss mafiosi (Delle Chiaie è stato coinvolto in alcuni processi nell'ambito della strategia della ...

