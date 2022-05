Simona Ventura, brutta caduta e rottura del femore: l’annuncio sui social (Di martedì 24 maggio 2022) l’annuncio di Simona Ventura sui social ha destato non poche preoccupazioni ai fan: caduta e conseguente rottura del femore. Tutti i dettagli Simona Ventura, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato ai followers che sua madre, dopo una brutta caduta in data 1° aprile, ha dovuto passare un mese e mezzo in ospedale. Simona Ventura (Instagram)Ora l’anziana donna è potuta finalmente tornare a casa, però non è finita qui per lei perché la riabilitazione sarà lunga. Anna Pagnoni, questo il suo nome, ha infatti rimediato una rottura del femore che ha richiesto l’operazione. A fare l’intervento è stato il prof. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 24 maggio 2022)disuiha destato non poche preoccupazioni ai fan:e conseguentedel. Tutti i dettagli, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato ai followers che sua madre, dopo unain data 1° aprile, ha dovuto passare un mese e mezzo in ospedale.(Instagram)Ora l’anziana donna è potuta finalmente tornare a casa, però non è finita qui per lei perché la riabilitazione sarà lunga. Anna Pagnoni, questo il suo nome, ha infatti rimediato unadelche ha richiesto l’operazione. A fare l’intervento è stato il prof. ...

Advertising

viss_ale : @fraversion Simona Ventura qui era vestita Dolce & Gabbana? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Simona Ventura e l'infortunio della mamma Anna: «Dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori» - infoitcultura : Simona Ventura: 'Mia mamma ricoverata, ringrazio i medici' - infoitcultura : Simona Ventura rivela che sua madre si rotta il femore foto con lei in ospedale - infoitcultura : La mamma di Simona Ventura in ospedale per due mesi: 'Ora lo posso dire' -