e legata per imprimerle sul volto il suo marchio di proprietà . Una violenza agghiacciante quella subita da una ragazza di 18 anni che ha denunciato l'ex partner alla polizia. Il giovane poco ...... "Il corpo di una ragazzaa Gostomel". Open la pubblica il 5 Aprile. Peccato che la foto ... la risposta è: "Macchédai russi! Sono qui con mio marito e confermo tutto". Quale sarà la ... Rapita e torturata dall'ex: «Mi ha tatuato il suo nome sul viso per marchiarmi come sua proprietà» Rapita e legata per imprimerle sul volto il suo marchio di proprietà. Una violenza agghiacciante quella subita da una ragazza di 18 anni che ha denunciato l’ex partner alla polizia.È sotto una pioggia battente che Oleksander vede riesumare i suoi cari. Quando li ha seppelliti, con le sue mani, sul cimitero piovevano bombe. I russi gli hanno ucciso la madre, il fratello e il fig ...