Non compra le rose al somalo, lui le incendia i capelli: l’incubo di una ragazza romana (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag — Ritrovarsi con la testa incendiata per aver rifiutato di acquistare delle rose. L’insistenza dei venditori abusivi per le vie delle grandi città è divenuta un fenomeno ormai ineluttabile e a cui molto spesso si cerca di non pensare, ma quando petulanza e insistenza si trasformano in violenza brutale, la questione cambia radicalmente. Un venditore di rose piuttosto insistente E’ quanto accaduto a una ragazza romana nel quartiere bene dei Parioli, dove stava attendendo un autobus all’apposita fermata. I fatti sono accaduto attorno le ore 21:30: un venditore di origini somale, con alcuni mazzi di rose, le si è avvicinato e ha iniziato in maniera petulante a chiederle di acquistarne. Davanti al rifiuto della ragazza, il somalo ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag — Ritrovarsi con la testata per aver rifiutato di acquistare delle. L’insistenza dei venditori abusivi per le vie delle grandi città è divenuta un fenomeno ormai ineluttabile e a cui molto spesso si cerca di non pensare, ma quando petulanza e insistenza si trasformano in violenza brutale, la questione cambia radicalmente. Un venditore dipiuttosto insistente E’ quanto accaduto a unanel quartiere bene dei Parioli, dove stava attendendo un autobus all’apposita fermata. I fatti sono accaduto attorno le ore 21:30: un venditore di origini somale, con alcuni mazzi di, le si è avvicinato e ha iniziato in maniera petulante a chiederle di acquistarne. Davanti al rifiuto della, ilha ...

Advertising

Augusto76465897 : @TomoriEnjoyer La storia non si compra se solo volessimo saremmo il paese calcisticamente più moderno, già solo per… - DiventandoJeeg : @segreteria_MZ Mi sa che Elon non compra più twitter... ????? - macrostud : @elliott_il Capace che qualcuno gli compra Pinamonti a 30 e riescono a non venderne 2 - CarmeloVaccar11 : @fraletizia @antonio18t Un complimento al nostro eroe, che prima a scambiato un tifoso per BASTONI e poi paragona i… - IoSecondo : @paola24711898 @carettamc11 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @FDI_Parlamento Il valore di mercato è quanto incassa c… -