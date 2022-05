Nomina RSPP | deve essere garantita la rotazione degli incarichi?

(Di martedì 24 maggio 2022) Un parere interessante dell’ANAC interviene in ordine ad un quesito posto da una scuola sulla figura del P, ovvero se all’atto delladi questa figura si debba garantire lao meno e in che circostanza questaeventualmente debbaattuata. Il fatto Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità un Dirigente L'articolo .

Advertising

BibLus-net

... RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)(Responsabile del Servizio di ... Per quanto riguarda ladel responsabile, ci dovrà essere un accordo tra titolare e dipendente.dvr) e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione edel relativo responsabile "". Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito in stato di libertà alla ... Art. 17 dlgs 81/2008: obblighi del datore di lavoro non delegabili