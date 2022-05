Nemici mai. La Cina torna ad abbracciare Alibaba&Co (Di martedì 24 maggio 2022) Non è la prima volta che Pechino si lancia in giravolte nella politica industriale. Se poi le aziende in questione sono quelle tecnologiche allora è più corretto parlare di capriola. Sono passate solo tre settimane da quando questa testata ha raccontato la grande retromarcia del Dragone sul versante della repressione contro l’industria tecnologica cinese e i suoi giganti. Anni di strette, blitz del partito, multe e Ipo soppresse, spazzati via nel nome della salvaguardia di un settore che, volente o nolente, rimane strategico per la seconda economia globale. Ma anche sull’onda della paura, della fuga dei capitali e di una crescita sottotono da troppo tempo. E dunque la linea deve essere ribaltata. Al punto che, dopo aver fermato i motori la macchina della repressione, adesso Pechino fa un altro passo in avanti. Ovvero, si impegna a sostenere le aziende tecnologiche dopo il crollo dei ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Non è la prima volta che Pechino si lancia in giravolte nella politica industriale. Se poi le aziende in questione sono quelle tecnologiche allora è più corretto parlare di capriola. Sono passate solo tre settimane da quando questa testata ha raccontato la grande retromarcia del Dragone sul versante della repressione contro l’industria tecnologica cinese e i suoi giganti. Anni di strette, blitz del partito, multe e Ipo soppresse, spazzati via nel nome della salvaguardia di un settore che, volente o nolente, rimane strategico per la seconda economia globale. Ma anche sull’onda della paura, della fuga dei capitali e di una crescita sottotono da troppo tempo. E dunque la linea deve essere ribaltata. Al punto che, dopo aver fermato i motori la macchina della repressione, adesso Pechino fa un altro passo in avanti. Ovvero, si impegna a sostenere le aziende tecnologiche dopo il crollo dei ...

Advertising

mara_carfagna : Mai come quest’anno la Giornata contro #omofobia, bifobia e transfobia è importante: odio e intolleranza sono i pri… - Simone86milan : RT @GoalItalia: Avversari sì, nemici mai ?? - Frances47872521 : @maurisan75 @VedovaC @Inter Quello che tu chiami cartone è il ns orgoglio...ma voi queste cose non le capirete mai.… - Thor_sixtysix : Avevo qualche dubbio sulla ns stagione, ma il rumore dei nemici (della fogna più becera) ci compatta come non mai.… - leonardogumi : Sti milanisti,proprio strani.Invece di festeggiare lo #Scudetto stanno fissi ad insultare gli avversari, anzi i nem… -

Uomini normali, quanta forza ... fa bene al cuore vedere che senza mai perdere il sorriso si può dare l'assalto alla Champions da ... di crearsi il rumore dei nemici quando non si sente, di spingere un gruppo a giocare contro perché è ... La Russia di Putin schiera un'altra super arma: quali obiettivi può colpire ...è arrivato un altro investimento di livello sulle armi da schierare al fronte (dopo le armi 'mai ...dall'azienda russa Uralvagonzavod e sono capaci di evitare gli attacchi dei lanciarazzi nemici. SI ... Formiche.net Falcone, Martelli: «Giovanni ucciso dai nemici che lo consegnarono a Riina. Sdegno per certi magistrati» Trenta anni passati senza scalfire i ricordi e, soprattutto, senza alleviare per un attimo il dolore per la perdita di un grande uomo e di un grande amico. Ma è quando torna libero il ... Nemici per sempre In un mondo caotico, Clarence è un vero e proprio concentrato di positività. Vede la realtà attraverso i suoi colori preferiti: il viola carico e il verde fluo. Per Clarence i suoi amici Jeff e Sumo e ... ... fa bene al cuore vedere che senzaperdere il sorriso si può dare l'assalto alla Champions da ... di crearsi il rumore deiquando non si sente, di spingere un gruppo a giocare contro perché è ......è arrivato un altro investimento di livello sulle armi da schierare al fronte (dopo le armi '...dall'azienda russa Uralvagonzavod e sono capaci di evitare gli attacchi dei lanciarazzi. SI ... Interesse nazionale: nella Nato, nella Ue, mai con i nemici della democrazia Trenta anni passati senza scalfire i ricordi e, soprattutto, senza alleviare per un attimo il dolore per la perdita di un grande uomo e di un grande amico. Ma è quando torna libero il ...In un mondo caotico, Clarence è un vero e proprio concentrato di positività. Vede la realtà attraverso i suoi colori preferiti: il viola carico e il verde fluo. Per Clarence i suoi amici Jeff e Sumo e ...