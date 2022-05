Migranti: quasi 100 sbarcati nel sud Sardegna (Di martedì 24 maggio 2022) Con il bel tempo non si fermano gli arrivi di Migranti in Sardegna. Tra la giornata di ieri e le prime ore dell'alba di oggi ne sono arrivati 98, tra i quali tre donne e quattro minori. Diversi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Con il bel tempo non si fermano gli arrivi diin. Tra la giornata di ieri e le prime ore dell'alba di oggi ne sono arrivati 98, tra i quali tre donne e quattro minori. Diversi ...

Migranti: quasi 100 sbarcati nel sud Sardegna I migranti sono stati affidati a polizia e carabinieri che li hanno trasferito nel centro di prima accoglienza di Monastir. Nel corso della notte i carabinieri hanno rintracciato prima 12 stranieri ...