Il video di una fan che poggia la mano sulle parti intime del cantante è diventato virale. La reazione sui social: «È molestia» (Di martedì 24 maggio 2022) Critiche, polemiche, indignazione. Sono queste le reazioni al video diffuso sui social nel quale Blanco viene palpeggiato nelle parti intime da una fan. Il cantante ha chiuso il concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano facendosi circondare, come fa spesso durante le sue esibizioni, dal pubblico. E, proprio mentre i fan esultavano per il loro idolo, una ragazza ha poggiato la mano sulle parti intime del cantante. Blanco, che “Brividi” a Sanremo 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 maggio 2022) Critiche, polemiche, indignazione. Sono queste le reazioni aldiffuso suinel quale Blanco viene palpeggiato nelleda una fan. Ilha chiuso il concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano facendosi circondare, come fa spesso durante le sue esibizioni, dal pubblico. E, proprio mentre i fan esultavano per il loro idolo, una ragazza hato ladel. Blanco, che “Brividi” a Sanremo 2022 guarda le foto ...

