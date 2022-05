Guida all'acquisto - Perché lei: Volkswagen Caddy 2.0 TDI SCR Life (Di martedì 24 maggio 2022) Tanto spazio, zero compromessi: si potrebbe riassumere così la filosofia dell'ultima Volkswagen Caddy, introdotta sul mercato lo scorso anno. I tempi in cui le multispazio erano semplici furgoni con sedili posteriori sono finiti da un po' dalle parti di Wolfsburg e oggi la quarta generazione della Caddy è basata sulla piattaforma Mqb, la stessa, per esempio della Golf 8. Questo significa poter disporre della tecnologia della media tedesca, ma anche di una Guidabilità molto più vicina a quella di una tradizionale autovettura. Anche lo stile dell'abitacolo è molto automobilistico: la qualità degli interni è superiore alla media, anche se l'impostazione un po' più semplice delle finiture e i materiali rigidi fanno subito capire di non essere al volante di una Golf. Confort e abitabilità. Ma partiamo proprio dal suo più ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Tanto spazio, zero compromessi: si potrebbe riassumere così la filosofia dell'ultima, introdotta sul mercato lo scorso anno. I tempi in cui le multispazio erano semplici furgoni con sedili posteriori sono finiti da un po' dalle parti di Wolfsburg e oggi la quarta generazione dellaè basata sulla piattaforma Mqb, la stessa, per esempio della Golf 8. Questo significa poter disporre della tecnologia della media tedesca, ma anche di unabilità molto più vicina a quella di una tradizionale autovettura. Anche lo stile dell'abitacolo è molto automobilistico: la qualità degli interni è superiore alla media, anche se l'impostazione un po' più semplice delle finiture e i materiali rigidi fanno subito capire di non essere al volante di una Golf. Confort e abitabilità. Ma partiamo proprio dal suo più ...

