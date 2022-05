Fedez rivela il dramma sul palco: ecco con che cosa deve combattere da dopo il tumore (Di martedì 24 maggio 2022) Il tumore ha cambiato la vita di Fedez. Lui, da sempre enfant prodige del rap, si è ritrovato di fronte ad un maledetto cancro al pancreas. La notizia, l'intervento al San Raffaele di Milano e poi l'abbraccio dei suoi fan. Milioni. Davvero milioni. Ora Fedez si racconta a Il Corriere della Sera in una lunga intervista. Racconta che per fortuna non ci sono metastasi e che la sua vita è ricominciata, ma con una prospettiva molto diversa. Insomma, sarebbero cambiate le sue priorità. Fedez torna sulle scene musicali con grande anticipo e lo spiega così: "L'idea era collegare questo evento a un mio tour estivo. dopo quello che è successo, non posso farlo. Mi concentrerò quindi su questa unica data: mi sto allenando per riuscire a stare sul palco... nel dubbio nel pubblico ci saranno i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ilha cambiato la vita di. Lui, da sempre enfant prodige del rap, si è ritrovato di fronte ad un maledetto cancro al pancreas. La notizia, l'intervento al San Raffaele di Milano e poi l'abbraccio dei suoi fan. Milioni. Davvero milioni. Orasi racconta a Il Corriere della Sera in una lunga intervista. Racconta che per fortuna non ci sono metastasi e che la sua vita è ricominciata, ma con una prospettiva molto diversa. Insomma, sarebbero cambiate le sue priorità.torna sulle scene musicali con grande anticipo e lo spiega così: "L'idea era collegare questo evento a un mio tour estivo.quello che è successo, non posso farlo. Mi concentrerò quindi su questa unica data: mi sto allenando per riuscire a stare sul... nel dubbio nel pubblico ci saranno i ...

