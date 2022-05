Fedez e il tumore, ecco come sta: «Niente chemio, al 90% va tutto bene. Il problema è il fiatone» (Di martedì 24 maggio 2022) Il peggio è passato ma la strada per Fedez è ancora lunga. tutto bene, ma fisicamente dopo l'intervento per tumore al pancreas, non ha recuperato al cento per cento.... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Il peggio è passato ma la strada perè ancora lunga., ma fisicamente dopo l'intervento peral pancreas, non ha recuperato al cento per cento....

Advertising

blogtivvu : “J-Ax? Il primo a sapere del tumore dopo la mia famiglia”, parla Fedez e cita anche Rovazzi - radiosintony : Fedez torna a parlare del suo tumore:” Non dovrò fare la chemioterapia” #fedez - peppesava : RT @Ragusanews: Fedez : 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - Ragusanews : Fedez : 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - FabbFR2019 : RT @Barbara22Mar: Aggiungo che è molto importante l'esempio di personaggi pubblici che non hanno difficoltà ad ammettere di essere in psico… -