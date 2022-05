E ne sentiremo molto, molto parlare. (Di martedì 24 maggio 2022) Natalia Vodanova posa con la nuova Frayme Mylo Bag (courtesy photo Instagram) «Questo è il decennio decisivo e se non agiamo con decisione, sappiamo quali saranno le conseguenze». Stella McCartney aveva commentato così, lo scorso novembre, appena atterrata a Glasgow in rappresentanza dell’«unico marchio di moda presente alla COP26». Il suo. Pioniera di una moda a basso impatto ambientale che ai suoi esordi, 20 anni fa, la rendeva “impopolare” ai più, oggi Stella McCartney è una piccola grande certezza. Sperimenta, educa, si impunta. Sogna sempre in grande. Ormai lo sappiamo, i suoi lanci moda non sono mai fini a se stessi. Come l’ultimo di questi giorni, che coinvolge la sua nuova linea di borse vegane di lusso. Un traguardo assoluto di cui sentiremo molto parlare. courtesy photo Instagram Stella McCartney Le borse ... Leggi su amica (Di martedì 24 maggio 2022) Natalia Vodanova posa con la nuova Frayme Mylo Bag (courtesy photo Instagram) «Questo è il decennio decisivo e se non agiamo con decisione, sappiamo quali saranno le conseguenze». Stella McCartney aveva commentato così, lo scorso novembre, appena atterrata a Glasgow in rappresentanza dell’«unico marchio di moda presente alla COP26». Il suo. Pioniera di una moda a basso impatto ambientale che ai suoi esordi, 20 anni fa, la rendeva “impopolare” ai più, oggi Stella McCartney è una piccola grande certezza. Sperimenta, educa, si impunta. Sogna sempre in grande. Ormai lo sappiamo, i suoi lanci moda non sono mai fini a se stessi. Come l’ultimo di questi giorni, che coinvolge la sua nuova linea di borse vegane di lusso. Un traguardo assoluto di cui. courtesy photo Instagram Stella McCartney Le borse ...

