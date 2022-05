“E’ brutta e malata”: offese alla bimba down in spiaggia. Il papà: “Società ostile alla diversità” (Di martedì 24 maggio 2022) “Sei brutta e malata”. Parole ingiuriose e pesanti come macigni sono state rivolte da un bambino, che aveva ascoltato il commento offensivo della madre, alla piccola Alba. A raccontare l’episodio increscioso è Luca Trapanese, assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e papà della bambina, affetta dalla nascita della sindrome di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) “Sei”. Parole ingiuriose e pesanti come macigni sono state rivolte da un bambino, che aveva ascoltato il commento offensivo della madre,piccola Alba. A raccontare l’episodio increscioso è Luca Trapanese, assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli edella bambina, affetta dnascita della sindrome di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AlbertoLetizia2 : Un bimbo in spiaggia si avvicina a Luca Trapanese, assessore comunale di Napoli, e gli dice che per la sua mamma Al… - coreanalfabeta : RT @neXtquotidiano: “Io, mia figlia down e quel bambino in spiaggia che la definisce brutta e malata”: il racconto di Luca #Trapanese https… - Marxtrixx : Napoli, Luca Trapanese: «Io, mia figlia Down e quel bimbo in spiaggia che le dice: brutta e malata» - Love4Pipa : Alba è stata data in affido a Luca da neonata, ed è stata affidata a Luca nonostante fosse single perché era l'unic… - LaTorre1905 : Bimba down definita 'brutta e malata' in spiaggia, il papà Luca ... per ulteriori info clicca qui… -