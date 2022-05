Covid: Ricchi sempre più ricchi. Salari e Pensioni da fame! (Di martedì 24 maggio 2022) I ricchi sono sempre più ricchi, e numerosi, soprattutto grazie alla pandemia che ha fatto registrare profitti record per le loro aziende energetiche, farmaceutiche e alimentari. Una ricchezza aumentata negli ultimi due anni più di quanto non lo abbia fatto in 23 anni, e che porta Oxfam a chiedere ai Governi di tassare subito gli extraprofitti realizzati sulle spalle Leggi su freeskipper (Di martedì 24 maggio 2022) Isonopiù, e numerosi, soprattutto grazie alla pandemia che ha fatto registrare profitti record per le loro aziende energetiche, farmaceutiche e alimentari. Una ricchezza aumentata negli ultimi due anni più di quanto non lo abbia fatto in 23 anni, e che porta Oxfam a chiedere ai Governi di tassare subito gli extraprofitti realizzati sulle spalle

Advertising

Agenzia_Ansa : I ricchi sono sempre più ricchi grazie alla pandemia. Se ne contano 573 in più negli ultimi due anni. Stando ad un… - fanpage : Le disuguaglianze nel mondo continuano a crescere, ma con il Covid hanno avuto un’accelerazione senza precedenti. I… - BrusatiLoriana : RT @freeskipperIT: Covid: Ricchi sempre più ricchi. Salari e Pensioni da fame! - freeskipperIT : Covid: Ricchi sempre più ricchi. Salari e Pensioni da fame! - brunellf : RT @francofontana43: Non solo profitti di guerra. Con il Covid ogni 30 ore un nuovo miliardario e un milione di poveri in più. Oxfam punta… -