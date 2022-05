Biden deve fermare la Cina prima di Taiwan ma non ci sarà la guerra (Di martedì 24 maggio 2022) «Non volevate essere coinvolti militarmente nel conflitto in Ucraina per ovvi motivi. Ma siete disposti a farvi coinvolgere militarmente per difendere Taiwan, se si dovesse arrivare a questo?». Quando è stata fatta questa domanda al presidente degli Stati Uniti, «Sì. Questo è l'impegno che abbiamo preso», è stata la risposta secca di Joe Biden. Il quale ha poi aggiunto: «Siamo d'accordo con la politica di “una sola Cina”. L'abbiamo firmata così come tutti i relativi accordi, ma l'idea che Taiwan possa essere presa con la forza, solo presa con la forza, è semplicemente non appropriata». Questo commento, apparentemente esplosivo, non è che l’ultimo di una serie di affermazioni sulla difesa a spada tratta da parte dell’Amministrazione Usa nei confronti della non riconosciuta Repubblica di Cina. Altrimenti ... Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) «Non volevate essere coinvolti militarmente nel conflitto in Ucraina per ovvi motivi. Ma siete disposti a farvi coinvolgere militarmente per difendere, se si dovesse arrivare a questo?». Quando è stata fatta questa domanda al presidente degli Stati Uniti, «Sì. Questo è l'impegno che abbiamo preso», è stata la risposta secca di Joe. Il quale ha poi aggiunto: «Siamo d'accordo con la politica di “una sola”. L'abbiamo firmata così come tutti i relativi accordi, ma l'idea chepossa essere presa con la forza, solo presa con la forza, è semplicemente non appropriata». Questo commento, apparentemente esplosivo, non è che l’ultimo di una serie di affermazioni sulla difesa a spada tratta da parte dell’Amministrazione Usa nei confronti della non riconosciuta Repubblica di. Altrimenti ...

