Basket | playoff Nba | Tatum trascina Boston a vittoria su Miami in gara-4 | serie sul 2-2

Boston, 24 mag. - (Adnkronos) - Boston batte Miami 102-82 in gara-4 della finale della Eastern Conference Nba, pareggiando la serie sul 2-2. I Celtics approfittano della disastrosa partenza degli Heat (che sbagliano 15 dei primi 16 tiri), volando sul 26-4 in avvio e non voltandosi più indietro: alla sirena finale sono 31 punti per Jayson Tatum, in una gara mai in discussione - con Boston che tocca anche le 32 lunghezze di vantaggio. Tutto il quintetto ospite - Jimmy Butler e Bam Adebayo compresi - chiude con 18 punti complessivi: il solo Victor Oladipo in uscita dalla panchina ne segna di più, in una prestazione disastrosa da parte della squadra della Florida. Senza l'infortunato Marcus Smart - sofferente a causa di una caviglia malconcia - e dopo ...

