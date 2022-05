Atletica: azzurri impegnati domani nei vari meeting internazionali (Di martedì 24 maggio 2022) Saranno ben 3 i fronti dove domani si terranno i meeting internazionali di Atletica nei quali gli azzurri saranno impegnati. In Germania, a Dessau, prima uscita nella stagione all’aperto sui 1500 metri di Pietro Arese. Il 22enne delle Fiamme Gialle si cimenterà di nuovo nella sua specialità preferita, che l’ha visto brillante finalista ai Mondiali indoor di Belgrado dove si è piazzato all’ottavo posto dopo aver sfiorato il record italiano in sala con 3:37.31. Nella stessa gara (ore 19.30) è iscritto il campione italiano Mohamed Zerrad (Atl. Vomano), sceso l’anno scorso a 3:37.86. Tra gli avversari il ceco Filip Sasinek e il keniano Cornelius Tuwei. Al femminile è atteso il ritorno nei 400 di Alice Mangione, per la prima volta sul giro di pista dopo l’intervento di novembre all’anca. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Saranno ben 3 i fronti dovesi terranno idinei quali glisaranno. In Germania, a Dessau, prima uscita nella stagione all’aperto sui 1500 metri di Pietro Arese. Il 22enne delle Fiamme Gialle si cimenterà di nuovo nella sua specialità preferita, che l’ha visto brillante finalista ai Mondiali indoor di Belgrado dove si è piazzato all’ottavo posto dopo aver sfiorato il record italiano in sala con 3:37.31. Nella stessa gara (ore 19.30) è iscritto il campione italiano Mohamed Zerrad (Atl. Vomano), sceso l’anno scorso a 3:37.86. Tra gli avversari il ceco Filip Sasinek e il keniano Cornelius Tuwei. Al femminile è atteso il ritorno nei 400 di Alice Mangione, per la prima volta sul giro di pista dopo l’intervento di novembre all’anca. ...

Advertising

atleticaitalia : ???? Mercoledì #25maggio il finalista mondiale indoor Pietro Arese gareggia a Dessau, per la prima uscita sui 1500 ne… - direpuntoit : Il #goldengala di #atletica torna a #Roma. Appuntamento allo stadio #olimpico il #9giugno con 32 medagliati di… - gigi_napoli1954 : RT @atleticaitalia: ?? è iniziato a Grosseto il Castiglione Meeting: tanti azzurri in gara tra cui il campione olimpico della 4x100 Fausto D… - atleticaitalia : ?? è iniziato a Grosseto il Castiglione Meeting: tanti azzurri in gara tra cui il campione olimpico della 4x100 Faus… - CentotrentunoC : #Atletica ?? Debutto tutto sommato soddisfacente per i velocisti azzurri Dalia #Kaddari e Lorenzo #Patta al Meetin… -